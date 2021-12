Zilu Camargo vive 'affair' com o sertanejo Zé Henrique

Zilu, ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, admitiu estar saindo com uma pessoa. Segundo a coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", o affair é outro cantor sertanejo, Zé Henrique, que faz dupla com Gabriel.

O músico, 14 anos mais novo que Zilu, que tem 53 anos, conheceu a socialite através de amigos em comum, e os dois se encontram com frequência em São Paulo. O romance começou em março, depois de Zé ter se separado de Karine Botelho, sua esposa na época.

Em entrevista à revista "Veja" dessa semana, ela fez mistério sobre a identidade do rapaz, mas adiantou algumas informações:

"Até este momento só tinha aberto essa história para a família e gente do meu círculo mais próximo, mas, sim, apareceu um homem por quem me interessei de verdade. É ainda muito recente. Prefiro revelar o nome só quando tiver certeza de que é namoro para valer. Posso adiantar que ele é do meio sertanejo e um pouco mais jovem do que eu", revelou.

Recaída cautelosa

Ainda de acordo com a coluna, Zezé voltou a se encontrar com a jornalista Graciele Lacerda, do Espírito Santo. Inclusive, afirma que eles estiveram juntos em Fortaleza, no Ceará, há pouco tempo. Contudo, tudo ocorre às escondidas, para não magoar Zilu, que está morando com ele em São Paulo.

