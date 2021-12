Zezé rebate comparações entre atual e ex: 'Deus me livre!!'

Zezé Di Camargo não gostou das comparações que alguns fãs fizeram entre a sua atual namorada, Graciele Lacerda, e sua ex-mulher Zilu. Após assumir romance com a jornalista e publicar uma foto dela no Instagram, muitos seguidores ressaltaram uma suspota semelhança física dela com a ex do sertanejo.

"Parece com a Zilu" e "achei que ela tem o mesmo formato de rosto da Zilu" foram alguns dos comentários, e, para surpresa dos seguidores, Zezé rebateu: "Deus me livre!!".

Ainda na rede social, alguns internautas criticaram a atitude do cantor. " Só acho que deveria ter respeito, e muito, pela Zilu, pq como disseram ai acima: amar na fama é fácil, difícil é na situação que vc vivia... e ela que esteve ao teu lado nos piores momentos. Respeiiiiiiiiitooo Zezé... pq ela ta com um cara talentozissimo (sic) e lindão do lado".

Mesmo após dois anos juntos e muitas especulações, Zezé assumiu o relacionamento com a jornalista apenas na quinta-feira, 29, depois de Zilu também ter oficializado o namoro com o músico Zé Henrique em meados deste mês.

Assim como entre Zilu e Graciele, comparações entre Zé Henrique e Zezé também surgiram, ressaltando a semelhança física dos dois, a ponto de uma seguidora comentar na foto postada pelo irmão de Luciano: "Zilu com cópia do Zezé, e Zezé com uma da Zilu... prq n voltam logo um pra o outro??".

