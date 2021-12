Zezé pede e Record não exibe entrevista com ex de Luciano

O cantor Zezé di Camargo pediu e a Record não exibiu a polêmica entrevista com a pastora Cléo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o sertanejo, que já está com a imagem desgastada devido a sua separação com Zilu, implorou para uma nova polêmica não abater sua família. Zezé teria implorado para a emissora abafar o caso.

No último dia 9, Cléo usou sua página pessoal do Facebook para fazer uma acusação do tempo que ainda era casada com Luciano. Ela contou que o irmão de Zezé Di Camargo é gay e que havia sido traída por diversas vezes.

"Quando ele era casado comigo, tinha casos com vários homens. Goiânia inteira sabia disso", escreveu Cléo.

O "desabafo" da ex-mulher teria surgido após o sertanejo manifestar o desejo de cuidar da neta, Maria Helena, filha de Wesley, depois da notícia que o rapaz foi preso por agressão. Wesley, de 26 anos, é o filho mais velho do cantor.

Wesley ainda saiu em defesa do pai e acusou a mãe de mentirosa. "Minha mãe fez umas postagens em meu nome cheia de calúnias, queria dar um recado para minha mãe. A senhora teve o que queria, usava minhas mesadas em benefício próprio, não conseguiu segurar o que ganhou do meu pai, agora quer colocar as pessoas contra mim e ele? Os números e as maneiras de viver mostram tudo isso. As pessoas te dão atenção para rir da sua cara. Acorda, porque o tempo está passando. Aproveita que você tem idade e saúde e vai fazer algo da sua vida, isso que a senhora faz só prejudica a você mesma, para de fazer maldade para as pessoas. Como para mim e pro meu pai. Mesmo que ele fosse ruim, eu jamais iria gostar que falassem mal dele. Mas ele não é! É a senhora que tem me feito mal com essas mentiras, eu me afasto de você justamente por essas atitudes horríveis da sua pessoa", escreveu ele, também no Facebook.

O fato é que a notícia repercutiu em vários veículos de comunicação e a produção do programa "Domingo Show", apresentado por Geraldo Luís, procurou Cléo para gravar uma reportagem. A entrevista foi feita, mas nunca foi ao ar.

Além de Wesley, Luciano tem mais três filhos: Nathan e as gêmeas Isabella e Helena, de 4 anos.

adblock ativo