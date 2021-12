Os comentários feitos em relação ao relaciomento de Zezé Di Camargo com a jornalista Graciele Lacerda estão incomodando o cantor. Tanto que ele parou um show que fazia com Luciano no Teatro Guaíra, em Curitiba, para defender a amada das críticas.

"Desculpe, mas o que essa menina tem sofrido nos anos, por causa de pessoas que são contra, que acham que a gente é obrigado a viver do lado de alguém pro resto da vida... Sou um homem que viveu ao lado de uma mulher durante quase 30 anos, criei uma família e construí uma estrutura para a minha família, desde os pais, meus irmãos, meus filhos... E chegou um momento que eu pensei: o meu irmão falou um dia para mim, dentro do avião: 'Você até agora viveu para todo mundo. Que dia você vai viver para você?' E o dia que eu resolvi viver para mim, muita gente me condenou", disse.

Para finalizar, Zezé fez uma declaração de amor e levou Graciele às lágrimas. "Mas eu queria só dizer aqui, é claro que isso aqui não representa o Brasil todo. A minha família tem uma importância muito grande na minha vida, como essa pessoa tem. Eu te amo muito", falou.

Confira o trecho com a declaração a partir dos 8 minutos!

Da Redação Zezé para show para defender Graciele de críticas

