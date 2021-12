Zezé nega pensão de R$ 100 mil a Zilu

Zezé Di Camargo negou que vai pagar uma pensão no valor de R$ 100 mil reais para sua ex, Zilu. Em entrevista à jornalista Marília Gabriela no programa "De Frente com Gabi", do SBT, no último domingo, 3, o cantor fez questão de desmentir o boato. Aquela notícia (sobre a pensão) é totalmente mentirosa".

A história surgiu no final de junho, quando o ex-casal estava se divorciando. Na ocasião, falou-se que Zilu, além da pensão elevada, cobraria uma indenização pela exposição sofrida após o sertanejo assumir um caso extra-conjugal com a capixaba Graciele Lacerda.

Sobre a namorada, ainda na atração, Zezé mostrou não ter pressa para subir ao altar. "Quero namorar, porque não fiz isso antes de me casar da outra vez", disse. De acordo com declarações de Graciele nas redes sociais, eles estão juntos há nove anos, mas só depois da separação de Zilu que o cantor decidiu assumir o relacionamento.

