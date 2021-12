Zezé Di Camargo não quer apresentar namorada aos filhos

Apesar de ter assumido o namoro com Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo ainda tem suas restrições com a relação. Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, o sertanejo não pretende apresentar a moça tão cedo aos pais.

Apresentar aos três filhos, fruto de seu casamento de 30 anos com Zilu, está totalmente fora questão. Vanessa, Camila e Igor não escondem que não aceitam o namoro do pai.

Ainda segundo a colunista, Zezé teria dado uma entrevista e, durante o bate-papo, revelado que não quer se casar e que não queria nem ter assumido o namoro.



Zezé Di Camargo assumiu o namoro com Graciele em maio deste ano.

