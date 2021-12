Zezé di Camargo e Zilu mostram que estão em paz

Zezé di Camargo e a ex-mulher, Zilu Godoi, resolveram acabar com a suposta guerra familiar que teve início pouco tempo depois do anúncio oficial da separação do casal e do sertanejo assumir a amante como namorada.

Na madrugada desta quinta-feira, 2, eles postaram a mesma foto, onde aparecem juntos, em suas contas do Instagram. Além da imagem, eles também escreveram a mesma legenda na rede social.

"Estamos aqui, agora, juntos, pra mostrarmos q estão fazendo uma guerra entre a gente q não existe. Por favor!! Deixem a gente em paz!! Zezé e Zilu", pediu o ex-casal.

A imagem logo repercutiu entre os seguidores. "Zezé nós que te amamos desejamos sinceramente que vcs sejam felizes e vivam na paz; sendo amigos. Pois qdo vcs se separaram disseram q o amor havia mudado de forma, e é assim q tem q ser, não se alfinetem, não machuquem um ao outro. Continuem tendo admiração e carinho e preocupação um com o outro. Há tanto amor no coração de vcs....sejam amigos!!", escreveu uma fã do sertanejo.

Outra internauta apoiou a atitude de Zezé e Zilu e ainda pediu que eles reatassem o casamento. "Família em primeiro lugar!! Estou torcendo para que vcs reatem o Casamento, porque, o que Deus uni, ninguém separa!! Faço votos sinceros por vcs! Beijos!", disse.

Mas houve também quem criticasse: "Deixar vcs em paz??? Quem tá de palhaçada na web são vcs (principalmente o Zezé) postando ofensas todos os dias e agora a culpa é dos outros? Tenham maturidade e decência pra resolver a separação de vcs com descrição, não venha culpar os outros."

Delegacia

Na postagem, Zilu também chegou a ser questionada por um seguidora sobre sua ida a uma delegacia, para fazer um suposto boletim de ocorrência contra o ex-marido. A empresária, no entanto, explicou que havia ido apenas obter informações de como de se defender sobre perfis falsos nas redes sociais.

"Fui na delegacia pra saber como faz pra descobrir os fakes que vivem perturbando a minha vida pessoal", disse ela.

