Zezé di Camargo deu apartamento para pais de Zilu

Mesmo separado de Zilu, Zezé Di Camargo continua tendo uma boa relação com os ex-sogros. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, os pais da ex-mulher moram em Goiânia, capital de Goiás, em um apartamento que foi presente do cantor.

"Zezé é como se fosse um filho para mim. Ele ajudou muito toda nossa família, não tenho do que reclamar. O casamento dele com a minha filha acabou, mas temos uma ótima relação. Zezé foi um ótimo genro e uma pessoa muito boa", elogiou Seu Geraldo, pai de Zilu.

