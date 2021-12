Zezé di Camargo descarta filhos com a namorada

Pai de Wanessa, Camila e Igor, Zezé di Camargo revelou que não pretende ter mais filhos com a atual namorada Graciele Lacerda.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 7, quando ele e o irmão Luciano participavam da entrega do "Grande Prêmio Risadaria Smiles do Humor Brasileiro", realizado no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

"Não é a vontade dela e eu também fiz vasectomia, então agora não dá. Casei com 19 anos com a primeira namorada e tive filhos muito cedo. Fui precoce. Pulei algumas etapas da minha vida, não vivi essa coisa de namorar, ficar junto, curtir, querer viajar juntos", disse o sertanejo, em entrevista ao Uol.



Além de pai, vale lembrar que Zezé também já é avô. Wanessa é mãe de dois filhos, João Francisco e José Marcus, frutos do seu casamento com Marcus Buaiz.

