Zezé Di Camargo deleta post elogiando namorado de Zilu

Zezé Di Camargo parece que está gostando de ser alvo dos sites especializados na vida dos famosos. Depois de fazer um post no Instagram elogiando e falando das comparações com o cantor Zé Henrique, atual namorado da sua ex-mulher, Zilu, ele simplesmente foi lá e apagou.

A atitude do sertanejo gerou nova repercussão entre seus seguidores e na mídia. "Muita gente enchendo o saco. Aí apaguei. Você fala uma coisa e as pessoas entendem outra", disse ele a um seguidor que queria saber sobre o motivo de ele ter deletado a fotomontagem.

Na imagem, que foi postada na segunda-feira, 2, Zezé declarou ser fã e amigo do cantor. "Gente, estão tentando fazer intrigas entre mim e Zé Henrique. Acho ele um parceirão, talentoso... Tanto que já gravei músicas dele. Torço muito para que ele faça Zilu muito feliz. Somos bonitinhos, mas cada um no seu estilo. Concordam? Zé, sejam muito felizes! Do amigo e fã: ZZ Di Camargo", escreveu o sertanejo.

