Zezé di Camargo beija apresentadora paraguaia

Aproveitando a solteirice, Zezé di Camargo não perdeu tempo no Paraguai. Convidado para participar do programa "Teleshow", no Canal 13 paraguaio, o sertanejo vestiu a apresentadora com um elástico na perna, dançou e deu um selinho na apresentadora Liliana Alvarez - que é uma gata!

Além de ser apresentadora, Liliana é modelo e está solteira há dois meses. Ela disse que gostava de "homens com iniciativa, personalidade e caráter". A atitude de Zezé di Camargo então deve ter encantado a moça.

