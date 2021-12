Zezé de "Avenida Brasil" desmente história de racismo

Cláudia Protásio, a atriz que dá vida a Zezé em "Avenida Brasil", desmentiu nesta terça-feira (9) que tenha sido vítima de racismo no trânsito, como foi divulgado por um perfil falso no Twitter nesta segunda-feira (8). Segundo a atriz, em entrevista ao site Ego, "eu nem tenho carteira de motorista! Vou para o Projac de van ou eles vêm me buscar!".

Para que novas invenções com seu nome não surjam nas redes socais, Cláudia divulgou seu perfil certo no microblog: "Meu Twitter oficial é o @cacauprotasio, que tem uma foto minha de peruca loira. Lá posto as brincadeiras que fazemos nos corredores".

Veja a íntegra do comentário falso que foi publicado no Twitter

"Fiquei muito chateada hoje! Eu estava parando no sinal e sem querer dei uma freada brusca. Aí uma senhora que iria atravessar, com raiva, falou assim: 'Olha para o sinal, sua preta desgraçada!'. Fiquei muito chocada com aquilo, até chorei. Racismo é uma coisa muito feia. Sou preta, mas sou preta com orgulho, tenho orgulho da minha raça, da minha cor, do que eu sou!"

