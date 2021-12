Zeca Pagodinho pede oração dos fãs para cirurgia na coluna

O sambista Zeca Pagodinho pediu o apoio dos fãs após explicar o cancelamento de um show na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. O cantor fará uma cirurgia na coluna na segunda-feira, 10, que o impedirá de fazer o show.

Por meio de um vídeo publicado no seu perfil do Facebook, Zeca explicou a situação, pediu a oração do público e prometeu voltar ao local após se recuperar.

"Alô rapaziada de Macaé, dessa vez não vai dar. É uma pena porque tenho tantos amigos aí e gosto tanto de ir praí, mas é uma viagem longa e eu to com um problema muito sério de coluna. Eu vou operar ou no fim desta semana ou no início da outra, e por isso tenho que ficar no repouso, a base de remédios, enfim, não quero chegar aí diferente de como eu chego, com alegria, com saúde, então, dessa vez não vai dar, me desculpem. Não que eu não queira ir, eu vivo disso e vivo pra isso... só que dessa vez não vai dar. Mas assim que eu melhorar eu chego aí em Macaé e cantar aquele samba. Muito obrigado e conto com a oração de vocês. Beijão, valeu", disse ele.

Confira o vídeo:







