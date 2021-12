Zeca Pagodinho ajuda vítimas da chuva em Xerém

Morador há 20 anos do bairro do Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o cantor Zeca Pagodinho foi flagrado nesta quinta-feira, 3, prestando ajuda às vítimas das chuvas e comentou sobre a situação vivida pelos moradores.

Zeca, que percorreu as ruas em uma moto, auxiliando desabrigados, disse nunca ter visto algo parecido na região e indicou algumas regiões que mais precisam de atenção: "Lá em cima tem criança desparecida, tem família soterrada, tem casa que desceu rio abaixo... está triste".

Até o momento, uma morte foi confirmada devido ao desabamento de um imóvel e mais de 100 casas foram destruídas pela chuva. Cerca de 200 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para abrigos na capital fluminense.

