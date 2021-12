Zeca Pagodinho agradece mensagens de aniversário

Zeca Pagodinho, que completa 55 anos nesta terça-feira, 4 de janeiro, postou um vídeo, em seu perfil no Instagram, em agradecimentos as mensagens que recebe de aniversário pelas redes sociais.

"Obrigado por tudo, principalmente pelas orações", agradece Zeca, que resolveu passar o dia ao lado da família e de amigos do Xerém, no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

