Zeca Pagodinho afirma que é "médium e mais um pouco"

Devoto de São Jorge, o sambista Zeca Pagodinho revelou à apresentadora Cissa Guimarães que é médium. A declaração foi dada para o programa "Viver com Fé", do canal fechado GNT, que será exibido nesta quarta-feira (3).

"Sou médium e mais um pouco. Vejo uma cena. Acontece alguma coisa, e já me ligam", falou o cantor, que afirmando que cresceu em meio a um sincretismo religioso muito forte, que mistura as crenças do católicas e as do umbandismo.

"Minha avó era rezadeira, curava íngua, machucado que não secava...", contou ele, que tem uma tatuagem de São Cosme e São Damião no peito.

