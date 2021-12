Zeca é criticado após falar de comoção pela morte de cantor

Uma crônica do jornalista e apresentador global Zeca Camargo, para o Jornal das Dez, da Globo News, causou a revolta dos fãs do cantor Cristiano Araújo e de artistas da música sertaneja, que usaram as redes sociais para se manifestar na noite deste domingo, 28.

O jornalista criticou a comoção nacional sobre a morte do sertanejo - em um acidente de carro na última quarta-feira, 24 -, por não ser um "ídolo de verdade", além de falar mal da música sertaneja.

Zeca se referiu ao cantor como sendo "ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido" e disparou críticas aos "fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era Cristiano Araújo, mas partiram para o abraço coletivo".

A cobertura da morte foi comparada à "modinha" de livros de colorir para adultos e a música popular atual foi descrita como composta por artistas momentâneos.

"Nossa canção popular é hoje dominada por revelações de uma música só e, nesse cenário, qualquer um pode, ainda que por um dia, ser uma estrela maior" afirmou.

Ao fim, Zeca contou que existem artistas que merecem adoração e lágrimas, "artistas de verdade", e deu a entender que Cristiano não era um deles.

"Nossa história musical e mesmo no passado recente mostra que temos tudo para adorarmos ídolos de verdade e para chorar de verdade, seja pela presença deles no palco ou na saudade da perda. Mas agora, olhando em volta, parece que não vemos nada disso. Não precisa de nada disso", disse.

Confira o vídeo com a crônica na íntegra:

Veja as críticas dos sertanejos ao apresentador Zeca Camargo

#QuemÉZecaCamargo Uma foto publicada por @mariano_mm em Jun 28, 2015 às 11:26 PDT

Tentando tapar o ouvido pra tanta bobagem ... É triste ver em rede nacional o jornalista Zeca Camargo subestimando, nas entrelinhas da sua reportagem, a força da nossa musica sertaneja e a força dos nossos ídolos ... Foi infeliz! 😢😬 #quemézecacamargo Uma foto publicada por Sorocaba (@sorocaba) em Jun 28, 2015 às 11:54 PDT

