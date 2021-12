Zeca Camargo vai ganhar R$ 150 mil para estar no Video Show

O apresentador Zeca Camargo deixou o comando do Fantástico para liderar o Vídeo Show ganhando um salário muito melhor. Segundo informações do colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', o jornalista ganhava R$ 50 mil por mês e, a partir de agora, receberá R$ 150 mil.

Ainda de acordo com a publicação, o mesmo aconteceu com Fátima Bernardes, quando ela deixou o Jornal Nacional para apresentar o Encontro.

