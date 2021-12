Zeca Camargo se desculpa, mas erra nome de Cristiano Araújo

O apresentador Zeca Camargo aproveitou sua participação no "Vídeo Show" (Globo), nesta segunda-feira, 29, e pediu desculpas pela polêmica em torna de suas declarações envolvendo o nome do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro na quarta-feira, 24, aos 29 anos.

Mas, enquanto tentava dizer que foi mal interpretado, Zeca trocou o nome do sertanejo por "Cristiano Ronaldo". Erro já cometido por Fátima Bernardes em seu programa na semana passada.

"Eu gostaria de aproveitar porque escrevi um comentário na Globo News sobre essa cobertura e acabei sendo mal interpretado por alguns fãs. Gostaria de deixar claro que tenho a maior admiração pelo 'Cristiano Ronaldo', que não está mais com a gente. Gostaria de me desculpar com quem talvez tenha entendido mal esse texto", disse.

Na crítica que fez para o "Jornal das Dez", da Globo News, Zeca chegou a dizer que o cantor "talvez tenha morrido cedo demais para provar que poderia ser uma paixão nacional". O jornalista e apresentador achou exagerada a cobertura em torno da morte do sertanejo e afirmou que ele ainda não era um ídolo nacional, citando exemplos como Ayrton Senna, Mamonas Assassinas e Lady Di.

"Como, então, fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está nos livros de colorir", disso Zeca, comparando a reação das pessoas "a pobreza da atual alma cultural brasileira".

O comentário do apresentador, no entanto, não agradou aos fãs do cantor e, muito menos, a família sertaneja. Nas redes sociais, artistas "taparam os ouvidos" para as palavras de Zeca e criticaram a atitude do apresentador.

"Tentando tapar o ouvido para tanta bobagem. É triste ver em rede nacional o jornalista Zeca Camargo subestimando, nas entrelinhas da sua reportagem, a força da nossa musica sertaneja e a força dos nossos ídolos", reclamou Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba.

O cantor Israel Novaes também tapou os ouvidos e chamou o apresentador de "muito preconceituoso, raso e fútil!". E continuou "Cultura é o conjunto dos costumes de uma sociedade! Crenças, arte, moral, leis etc! E está em constantes mudanças, sendo assim posso afirmar que gostar de sertanejo é ter cultura sim!", disse.

Zeca Camargo é o assunto mais comentado do Twitter nesta segunda-feira. A hastag #QuemÉZecaCamargo é uma das mais comentadas nas redes sociais.

