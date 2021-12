Zeca Camargo recebe convite para ir para a Record

Mesmo após passar por diversos programas na Globo e se envolver em polêmica após a morte do sertanejo Cristiano Araújo, Zeca Camargo ainda está com moral entre as emissoras. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a Record propôs um contrato para Zeca apresentar um talk-show e o programa A Fazenda na emissora.

O apresentador rejeitou o convite. Ele preferiu continuar na Globo e apresentar o programa É de Casa, que vai ao ar aos sábados, a partir de agosto. Zeca Camargo vai comandar o programa ao lado de praticamente um time de apresentadores: Tiago Leifert, Patrícia Poeta, Ana Furtado, Cissa Guimarães e André Marques.

