Zé Ramalho recebe alta após cirurgia cardíaca

O cantor Zé Ramalho, de 63 anos, recebeu alta após permanecer cinco dias internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O músico se recuperava de uma cirurgia cardíaca realizada no início da semana.

Após chegar ao hospital na segunda-feira (4) com um quadro de angina estável, ele foi submetido a um cateterismo, que identificou necessidade de uma revascularização miocárdica, realizada no dia seguinte. Desde sexta-feira (8) Ramalho estava na Unidade Coronariana, em pós-operatório, respirando sem o auxílio de aparelhos.

Ontem pela manhã, o cantor foi liberado pelo cardiologista Maurício Vaisman para voltar para casa. Em fotos postadas hoje em sua página no Facebook, ele aparece deixando o hospital ao lado da mulher Ana Carreira e do cirurgião cardio-vascular Valdo Carreira.

O também cantor Emílio Santiago, de 66 anos, permanece internado no Samaritano desde a manhã de quinta, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico, em que não há hemorragia. Ele está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e inspira cuidados.

