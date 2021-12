Zé Ramalho critica boataria sobre sua suposta morte

Zé Ramalho criticou os boatos sobre a sua morte, que circularam na internet neste sábado, 8. A notícia de que o cantor teria morrido chegou a colocar seu nome nos trending topics do Twitter.

O cantor, que está em temporada de shows pela Bahia, escreveu uma mensagem para os fãs em seu perfil no Facebook e criticou as pessoas que inventam esse tipo de mentira: "Quanta maldade escondida sob o anonimato da Internet!", disse Zé Ramalho, que neste sábado, faz show em Ilhéus.

Leia a mensagem que Zé Ramalho deixou no Facebook:

"Ninguém faz matéria de jornal para dizer que você está ótimo, que está super bem de saúde após a cirurgia, que está cantando melhor do que nunca, que bateu todos os recordes e expectativas dos médicos... . Mas são capazes de inventar e espalhar, criminosamente, uma matéria mentirosa, alegando que você está no hospital, ou que se foi... Quanta maldade escondida sob o anonimato da Internet! Semelhante ao boato criado contra o bolsa família, divulgaram, hoje, um boato sobre minha saúde. Bem, se nem a PF consegue encontrar os cyber-bandidos, o que fazer? Vamos hoje ao show em Ilhéus, no Centro de Convenções Luís Eduardo Magalhães, e verão Zé Ramalho e Banda Z cantando e tocando pra vocês!

NÃO SE DEIXEM ENGANAR, POIS "OS OLHARES DO MAL BRILHAM MAIS QUE OS DO BEM"...

Zé Ramalho."

