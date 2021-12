Youtuber faz sucesso com paródia feminista de Anitta

A youtuber Maíra Medeiros está fazendo sucesso na internet com uma paródia feminista de uma música da cantora Anitta, onde ela manda um recado para homens machistas: "Quem manda em mim, sou só euzin". A canção é uma paródia de "Essa Mina é Louca".

Com frases como "Miga, sua louca! Larga esse boy que solta asneira pela boca!" e "Empodere a si e a muitas outras moças. O problema não é o tamanho da sua roupa. Moço, respeita as moças!", a jovem já contabiliza mais de 700 mil visualizações no YouTube.

Demonstrando muita atitude, o vídeo ainda conta com a participação de diversas mulheres web-celebridades, como Ariane Freitas e Jéssica Grecco, do canal Indiretas do Bem, as youtubers Isa e Rachel do Beijei Gostei, Dani Cruz do Mais Magenta, Mandy Candy, Tats Bueno e a ex-repórter do CQC Naty Graciano.

