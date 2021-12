Youtuber brasileira é vaiada em apresentação nos EUA

Umas das web-celebridades mais famosas das redes sociais passou por uma tremenda saia justa durante apresentação em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, Marcela Tavares, que tem mais de 2,5 milhões curtidas no Facebook, foi vaiada após fazer piadas sobre o Brasil.

No texto, Marcela citou que o "O Brasil está uma merda, é tanto desemprego", e isso deixou a plateia muito chateada. Na confusão, pessoas a vaiaram e começaram a perguntar: "Então por que você está aqui?".

Marcela, que é conhecida por fazer vídeos com uma mistura de humor e revolta, foi convidada para abrir o show do Skank. Constragida e sem ter condições de continuar a apresentação por conta das vaias, a loira deu "boa noite" e se retirou do palco.

Ainda nos bastidores, Marcela comentou o caso e disse que fala mal do Brasil porque "ama demais o país".



Veja o vídeo:

Da Redação

