Youtube irá premiar artistas

Os artistas baianos que conseguirem bombar seus vídeos receberão o prêmio YouTube Carnaval. O resultado será divulgado no dia 11. Os vencedores serão premiados durante a folia.

E-music no camarote Skol

O espaço escolheu um time de DJs para não deixar ninguém parado. Dentre eles, o quarteto A Liga, Yves V, Tujamo, Thomaz Krauze e Vintage Culture, além de Deniz Koyu e o projeto WAO.

Quem ocupa área vip na Barra

A revista Quem, que já teve camarote próprio no Carnaval daqui, agora irá se hospedar no dos outros. No caso, o do Bar Brahma. E ela ficará responsável também por trazer famosos para cá.

Palco do Rock muda de lugar

A 21ª edição do Palco do Rock será no Jardim de Alah. O evento, que sempre ocorreu em Piatã, foi transferido por questão de segurança. As atrações da festa ainda não foram divulgadas.

