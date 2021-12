Yara representa a Bahia no Miss Bumbum Brasil

Com 1,60m de altura, 59 quilos e 102 centímetros de bumbum, Yara Muniz é a representante da Bahia no concurso Miss Bumbum Brasil 2014.

A modelo, 27 anos, nasceu em Eunápolis, a 40 quilômetros de Porto Seguro e a 641 de Salvador. Mudou-se para São Paulo - onde vive até hoje. A modelo adora ir à academia e é formada em Educação Física.

"Afinal de contas, não tenho só uma bunda bonita, né? Sou cultura também", diz. Ela, que já quis diminuir o o tamanho da bumbum, resolveu participar do concurso depois que soube que podia representar a Bahia.

Na primeira fase do Miss Bumbum (de 11/08 a 10/09), o público pode votar no www.missbumbumbrasil.com.br em uma das 27 candidatas. A final será no dia 17/09, em São Paulo.

"Quero muito que os baianos votem em mim. Eu sou da Bahia mesmo; não sou qualquer uma. Vou representar o estado onde nasci", afirma.

