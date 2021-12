Yanna Lavigne faz topless: "Me sentindo Eva"

A atriz Yanna Lavigne postou uma foto ousada em seu Instagram, na noite de segunda-feira, 18, em que aparece fazendo topless enquanto morde uma maçã.

"Me sentindo Eva", escreveu a atriz, na legenda da foto.



Filha de mãe baiana com um pai japonês, Yanna é dona de uma beleza exótica que foi destaque na novela "Além do Horizonte" (Globo).

