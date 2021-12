Yacht Summer Fashion reúne famosos em desfiles

A semana de moda do Yacht Summer Fashion, que movimenta a capital baiana, atraiu alguns famosos ao bairro da Barra nesta terça-feira (23). Dentre as celebridades, a cantora Mari Antunes, da banda Babado Novo, que pintou por lá para conferir a tendência da próxima estação.

"Eu adoro moda. Acho importante para quem trabalha com o público estar antenado com as novas tendências, ver o que está sendo usado para depois por em prática", disse a cantora.

Nesta quarta-feira (24), último dia do evento, acontecerão os desfiles das marcas Thereza Priore, Mahalo, Lol Shop, ABX Contempo, Ivan Joias e Colcci. As cantoras Ju Moraes, Ana Mametto e Katê já confirmaram presença.

