Xuxa vai rifar carros e viagens na festa dos 50 anos

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, completou 50 anos no dia 27 de março, mas, sua festa de aniversário tem data marcada para acontecer apenas no dia 28 de maio. No evento, Xuxa vai leiloar dois automóveis Audi A1 e Santa Fé, uma escultura da artista Bia Doria, passagens aéreas para Nova York (com direito a tratamento de beleza) e uma joia do designer Antonio Bernardo. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o aniversário da rainha deve acontecer no Hotel Unique, em São Paulo, e contará com a presença do namorado, o ator Junno Andrade.

Junno, inclusive, vai puxar o "parabéns para você" durante o jantar. Além da festa, a noite ainda marca o início da campanha Voo contra o Câncer, de Washington Olivetto e equipe, com o objetivo de atrair voos comerciais para Barretos, no interior paulista. A renda irá para o hospital de câncer da cidade e para a Fundação Xuxa Meneghel.



Grandes artistas foram convocados para o jantar de celebração. No palco da festa estarão Ivete Sangalo, Sandy, Daniel, Thiaguinho, Leonardo e a dupla Victor e Leo. A organização do evento ficou a cargo de Ana Maria Braga e Roberto Justus .





