Xuxa sofre nova derrota em processo contra o Google

A apresentadora Xuxa Menegel sofreu uma nova derrota para o Google na Justiça em decisão tomada na última sexta-feira, 12, na 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Xuxa moveu um precesso contra o Google, em 2010, pedindo que o site de buscas deixe de levar seus usuários para as imagens do filme "Amor, Estranho Amor" quando solicitadas, já que a apresentadora aparece em cenas quentes e sensuais com um garoto no filme, exibido em 1982.

O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira negou o pedido da apresentadora por julgar a internet um importante veículo de comunicação social e por defender que a informação deve prevalecer sobre a vontade da apresentadora em dificultar a propagação do conteúdo do filme na rede.

adblock ativo