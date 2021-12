Xuxa se veste de Dorothy para companha social

Vestida como Dorothy, personagem do "Mágico de Oz", a apresentadora Xuxa posou para uma sessão de fotos nesta terça-feira, 11. As imagens, feitas ao lado de crianças portadoras da Síndrome de Down, serão usadas no calendário "Happy Down".

Contente em participar da ação, a rainha dos baixinhos postou algumas fotos no seu perfil no Instagram. "Alguém tem dúvida que este calendário vai ficar incrível? Olha só essas princesinhas!", escreveu na legenda da foto.

