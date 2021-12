Xuxa posta foto plantando bananeira de biquini

Xuxa mostrou que está com ótima forma física. A apresentadora da Record aproveitou a viagem para Caribe, no México, onde foi gravar o programa, e plantou bananeira de biquini. Ela postou a imagem no Instagram nesta quarta-feira, 8.

Claro que o corpo em forma chamou a atenção dos internautas. "Olhaaa o corpo da pessoa!!!!!", disse um, "Tá com um corpão, Xu! Quisera eu chegar aos 50 assim!", escreveu outro. A apresentadora está com 52 anos.

