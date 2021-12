Xuxa pede 'negão baiano' em hotel e assusta namorado

A apresentadora Xuxa publicou em seu perfil no Facebook uma história que passou com seu namorado, o cantor Junno Andrade, no último fim de semana. Xuxa estava hospedada em um hotel na Ilha de Comandatuba, na Bahia, e resolveu enviar uma mensagem para Junno que, segundo ela, "quase infartou".

"Gente, Vou falar uma bobeira, tá??? Afff, meu povo no escritório morre com minhas revelações pra vcs. Olha só?? Mandei uma msg pro Ju dizendo que tinha pedido no hotel lá na Bahia um "negão baiano". Ele quase infartou... Então!!! Negão baiano é brownie... Amei, tô viciada em NEGÃO BAIANO", escreveu ela.

A apresentadora estava na Bahia no domingo, 28, para receber uma homenagem por seu engajamento a favor dos direitos da criança e do adolescente.

adblock ativo