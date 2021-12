Xuxa e Luiza Brunet tomavam banhos de sol nuas

Luiza Brunet revelou em sua biografia que ela e Xuxa tomavam banho de sol nuas numa reserva militar em Itaguaí. Segundo a ex-modelo, seu pai tinha uma casa lá, onde elas passavam os finais de semana. "A ideia era manter a cor da pele uniforme, pois durante a semana fotografávamos com biquíni e lingeries, e as marcas de sol sempre atrapalhavam", conta Luiza.

No livro, que se chama Luiza, a morena ainda conta que Xuxa morava no subúrbio e costumava dormir na sua casa, que ficava no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. "Fazíamos participações em humorísticos...Muitas vezes nossos rostos nem apareciam, apenas o corpo. A gente não tinha a menor vergonha de posar de boazudas no fundo e na frente das cenas", entrega.

Para se tornarem mais popular, Luiza disse que nos anos 80 as duas forjaram uma briga, tudo para ajudá-las a se projetar no mercado: "Passamos a agir como se fosse verdade, mas apenas na frente das câmeras".

