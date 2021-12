A "rainha dos baixinhos", Xuxa, divulgou vídeo gravado através do aplicativo Dubsmash dublando um áudio nada adequado para os seus súditos nessa segunda-feira, 13, em seu perfil no Instagram. A loura aproveitou a onda que vem contagiando várias celebridades como Zeca Pagodinho, Preta Gil e Neymar.

A apresentadora aparece dublando a voz da cantora baiana, na música "eu quero um cacho do cabelo do seu c*, pra fazer uma peruca pro meu p** que anda nu". Na legenda da publicação, Xuxa disse que o vídeo foi um pedido do seus fãs. "Vocês pediram pra eu fazer… FIZ".

Assista o vídeo abaixo:

Vcs pediram pra eu fazer... FIZ. @junnoandrade @issemaria Um vídeo publicado por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Abr 13, 2015 às 4:24 PDT

Veja também o vídeo de Ivete Sangalo, que serviu de inspiração para Xuxa:

:

Da Redação Xuxa dubla Ivete em canção proibida para baixinhos; assista

adblock ativo