Xuxa doa terreno para escola que terá nome de Hebe

Xuxa doou um terreno em Pedra de Guaratiba, no interior do Rio de Janeiro, para a construção de uma escola pública. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a instituição terá o nome de Hebe Camargo, a pedido da apresentadora.

O Colégio Estadual Hebe Camargo deve ser inaugurado em fevereiro e vai receber 300 alunos do ensino médio.

A cidade também abriga a Fundação Xuxa Meneghel.

