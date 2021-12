Xuxa diz que admira e quer entrevistar Silvio Santos

Depois de postar vídeo com áudio de Ivete Sangalo, através do aplicativo Dubsmash, nova febre das redes sociais nesta semana, Xuxa Meneghel falou em página oficial no Facebook sobre a sua vontade de entrevistar o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, nesta quarta-feira,15. Ela aproveitou a rede social para fazer o convite ao colega de profissão.

"Tio Silvio, sou sua fã e admiradora, quero muito te entrevistar...quero aprender muito na nossa conversa...topa?", postou a rainha dos baixinhos. Na postagem, ela utilizou a hashtag #queroentrevistarSilvio. Um seguidor da apresentadora ainda perguntou se ela aceitaria participar do programa de Silvio Santos e ela respondeu de forma objetiva: "Claro".

Ela falou ainda sobre o vídeo, que também foi postado pela loira na rede social, em que ele diz que "não nasceu dono de televisão", porém, teve que "comprar" a sua emissora para apresentar seus programas. O dono do SBT também fala sobre as críticas da imprensa. Qual ser humano vai progredir se não recebe estímulo e só recebe cacetada da imprensa e da televisão?".

Xuxa é recém-contratada da Record. A apresentadora trocou, depois de quase 30 anos trabalhando na Rede Globo, o trabalho na empresa da família Marinho pela emissora do Bispo Edir Mecedo e teve o seu contrato assinado em um grande evento feito na sede, em São Paulo. O nome do seu novo programa será "Xuxa Meneghel" e ainda não tem data para estreia.







Tio Silvio, sou sua fã e admiradora, quero muito te entrevistar...quero aprender muito na nossa conversa...topa?#queroentrevistar o Silvio Posted by Xuxa on Quarta, 15 de abril de 2015

