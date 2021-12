Xuxa critica Justin Bieber em redes sociais: "garoto mimado"

A apresentadora Xuxa usou seu perfil no Facebook para desabafar e criticar o comportamento do cantor Justin Bieber, que esteve em turnê pelo Brasil na última semana.

Xuxa disse que escrevia como uma brasileira comum. "Resolvi ser Maria , Maria como tantas brasileiras e latinas que tem este nome e que não tem a possibilidade de falar pra tanta gente, como eu", escreveu.

No texto, a apresentadora não cita o nome de Justin Bieber. Ela se refere ao cantor como "um menino arrogante que vou chamar apenas de 'B'".

"Como um garoto mimado vem no nosso país, ignora pessoas que passaram dias, tarde e noites esperando para vê-lo ou ouvi-lo... ou quem sabe na esperança tirar uma foto, seguindo o carro, pra mostrar o carinho, o amor pelo tal B e receberam cuspida, sinal feio, biquinho...um 'artista' que abandona o palco sem terminar o show ... pichou nossos muros, saiu de cabeça coberta de um lugar público, queria andar na beira da praia, mas não queria ser incomodado ?!!??? Ah vá !", critica.

Xuxa disse que ficou engasgada com o comportamento do cantor no Brasil: "Se eu fiquei engasgada com toda essa falta de educação (pra ser educada, né?) Imagine uma mãe, uma brasileira, ou apenas uma maria revoltada com uma bi... nha que pega o dinheiro dos fãs e ainda sai impune. Pronto... Botei pra fora 'vomitei'".

