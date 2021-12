Xuxa apresenta equipe de novo programa

Xuxa Meneguel reuniu a equipe do programa que vai estrear na Record apenas em agosto e tirou uma foto que postou nesta segunda-feira, 25, no Facebook. "Minha equipe... quase toda... Vamos com você, seremos invencíveis ..pode crer'', escreveu, em alusão a música Lua de Cristal, sucesso da rainha dos baixinhos nos anos 80.

A equipe era formada por produtores, diretores e outros profissionais envolvidos no projeto. O programa vai se chamar Xuxa Meneguel e tem previsão de estreia para uma segunda-feira de agosto. O diretor da atração será Mariozinho Vaz, que dirigiu a apresentadora no TV Xuxa, da Rede Globo.

