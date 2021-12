Xuxa afirma que não pretende sair do país

Desmentindo comentários de que moraria no exterior, a apresentadora Xuxa Meneghel anunciou na sua página pessoal do Facebook que não tem planos de sair do país no momento.

Ainda segundo a postagem da loira, planos profissionais e sua família a motivam continuar no país.

Xuxa aproveitou também para agradecer aos seguidores pelas orações a favor de sua mãe, dona Alda, que há cerca de 12 anos luta contra o mal de Parkinson e está internada em um hospital do Rio de Janeiro desde o último dia 21, com um quadro de pneumonia.







