Xanddy vibra com participação de Anitta em CD

Xanddy estava todo animado na tarde desta segunda-feira, 11. Ele postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Anitta, ambos no estúdio gravando o próximo CD do Harmonia do Samba.

"Olha quem canta comigo também no novo CD do Harmonia????!!! Arrebentou, Anitta!!! A torcida vai pirar!!! Obrigado sempre, preta. Deus abençoe e um beijão", escreveu Xanddy. Os fãs gostaram da notícia e comemoraram com comentários na imagem. "Era tudo que a gente queria", disse uma. "Prepara que lá vem sucesso"", escreveu outra.

