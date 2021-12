Xanddy, Tuca e Denny vendem ingressos de Réveillon

Atrações do Melhor Réveillon do Mundo, Xanddy, Tuca Fernandes e Denny vão suar a camisa e vender ingressos para a festa, que acontece no dia 31 de dezembro, às 20h, no Hotel Canto do Mar, em Guarajuba. Os três músicos estarão na loja da Central do Carnaval na quarta-feira, 4, no Shopping Iguatemi, atendendo o público. Os ingressos para a festa custam R$ 290 (lounge open bar) e R$ 590 (camarote mesa all inclusive).

O Harmonia do Samba, que ainda celebra os 20 anos de carreira, vai mostrar músicas como Vem Neném, Desafio e Peneira. Já Tuca Fernandes promete fazer o público dançar ao som de Milla, Ê Saudade, Fevereira e Loucuras de Verão. A Timbalada, comandada por Denny, vai levar o som do Candeal para Guarajuba. Água Mineral, Camisinha, Toneladas de Desejo e a tradicional "volta no Guetto" vão fazer parte da festa timbaleira.

