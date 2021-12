Xanddy sai de férias após gravar novo DVD do Harmonia

Depois de gravar o DVD de 20 anos do Harmonia do Samba, Xanddy resolveu tirar alguns dias de férias do trabalho. Para aproveitar melhor a folga, o cantor e a esposa, a ex-dançarina e apresentadora Carla Perez, foram viajar. O destino ele não contou, mas postou no Instagram uma foto já dentro do avião.

"Começamos a planejar o DVD 20 anos no final do ano passado. Os últimos meses foram intensos e dedicados 100% ao projeto. Agora é hora de relaxar um pouco, vamos alí e voltamos já, viu galera? Um brinde a vcs...rs #Harmonia20anos #1anoCLUBEdaALEGRIA", escreveu Xanddy, na legenda da foto.

