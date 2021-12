Xanddy rende-se aos tratamentos estéticos neste sábado

Até o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, rendeu-se aos tratamentos estéticos. Neste sábado, 9, o marido da apresentadora Carla Perez foi ao salão para cortar o cabelo, mas acabou fazendo as unhas do pé e da mão. Segundo ele, o procedimento foi realizado contra sua vontade.

"Eu vim apenas pra cortar o cabelo, mas quando cheguei na porta do salão tocou um alarme, uma equipe me jogou no chão, me amarrou, alguém gritou 'tá brabo, tem que ser barba, cabelo e bigode!!!' rsrs... #Socorroooooooo. ..", escreveu Xanddy, ao postar foto no Instagram.

