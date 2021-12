Xanddy recebe Bell Marques na Melhor Segunda-Feira do Mundo

Começa nesta segunda-feira, 07, a nova temporada da Melhor Segunda-feira do Mundo, série de ensaios do Harmonia do Samba que acontece no Wet'n Wild, a partir das 21h. Xanddy vai receber no palco o cantor Bell Marques, que se apresentará pela segunda vez no tradicional ensaio do Harmonia - a primeira vez foi ano passado. A banda Oito7Nove4, comandada pelos filhos de Bell, Rafa e Pipo Marques, vai abrir a festa. Os ingressos custam R$ 80 (camarote) e R$ 40 (pista).

No dia 14 de janeiro, o Harmonia do Samba vai apresentar uma edição especial da Melhor Segunda-feira do Mundo em Natal, portanto, o público de Salvador só vai poder conferir um novo show da banda dia 21. Os convidados desta data ainda não foram definidos.

