Xanddy posta foto e brinca com novo visual

O cantor Xanddy usou o Instagram nesta quinta-feira, 16, para mostrar a mudança no visual. Bem humorado, o vocalista da Harmonia do Samba fez uma montagem de fotos para brincar com seus seguidores. Ele aparece com o cabelo arrepiado ao lado de uma imagem do Incrível Hulk, personagem dos quadrinhos da Marvel Comics.

Brincadeira à parte, o pagodeiro foi mesmo ao cabeleireiro cortar o cabelo para a gravação do DVD de 20 anos da banda. "Pronto galera. O cabelo é esse, ? rs", escreveu. E vocês, o que acharam do resultado?

