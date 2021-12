Xanddy posta foto antiga ao lado de Carla Perez

Xanddy acordou saudosista nesta quinta-feira, 23. O vocalista da Harmonia do Samba postou uma imagem antiga em seu perfil no Instagram. Na foto, ele aparece ao lado da mulher Carla Perez.

A imagem faz parte de uma reportagem sobre as férias do casal, quando o líder do Harmonia podia mostrar o tanquinho. Atualmente, para tristeza das fãs, pelo menos do corpo do cantor, os quilinhos a mais deram uma nova forma ao artista.

Será que por conta disso Xanddy resolveu recordar os bons momentos do físico? Fica a dúvida! Mas quem quiser matar a saudade de Xanddy jovem, e sarado, pode aproveitar para embarcar no mesmo clima do artista, de saudade do passado.

Nesta imagem, por exemplo, Xanddy e Carla - só ela ainda exibe boa forma, apesar do tempo -, aparecem bem mais magros. O pagodeiro, que está sem camisa na foto, exibia um físico musculoso de dar inveja a muitos marmanjos.

"Bom dia... Hoje nós vamos matar saudades da história e do corpo. Kkkkkkk...", escreveu o cantor, na legenda.

Na época, a filha mais velha do casal, Camilly Victória, tinha apenas 10 meses de nascida. Hoje, a garota já é uma mocinha!

adblock ativo