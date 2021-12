Xanddy participa de campanha pela paternidade responsável

Ao lado do filho Victor Alexandre, o vocalista da banda Harmonia do Samba aparece em uma campanha da Defensoria Pública da Bahia sobre paternidade responsável. Xanddy foi escolhido para ser o garoto-propaganda da "Ação Cidadã - Sou Pai Responsável", que tem como objetivo chamar a atenção dos homens para a responsabilidade de ser pai. A mobilização será divulgada oficialmente no dia 8 deste mês, em Salvador. Pela causa, o artista abriu mão do cachê.

