Xanddy leva os filhos para votar em Salvador

O líder da banda Harmonia do Samba, o cantor Xanddy, fez questão de levar os filhos para votar neste domingo (7), em Salvador. Junto com eles, Carla Perez, esposa do cantor. "Tá feito! A esposa (@carlaperezcp) fez a foto e os pitchucos recebendo exemplo de cidadania", escreveu ele, no Twitter.

