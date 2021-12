Xanddy e Carla Perez curtem clima de lua de mel nos EUA

De férias nos Estados Unidos, o casal Carla Perez e Xanddy, do Harmonia do Samba, estão curtindo uma verdadeira lua de mel ao lado dos filhos. Pelo seu perfil no Instagram, Xanddy, sempre que pode, posta imagens trocando carícias com sua amada. O amor literalmente está no ar para eles.

"Deus nos fez assim, um pro outro. Te amo meu amor, obrigado por existir em minha vida", escreveu ele, ao postar foto dos dois se beijando em um lindo pôr do sol.

